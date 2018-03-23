التموين تطرح كيلو الفسيخ بـ100 جنيه والرنجة بـ30 استعدادا لشم النسيم







كتب - مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الطوارئ، استعدادا لشم النسيم، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، وكذلك توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية" فى مختلف المحافظات، بجانب توفير السلع الأساسية، ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%.

حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من جودة السلع

من جانبه، كلّف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير كافة المنتجات خاصة الأسماك للمواطنين خلال أيام شم النسيم، إضافة إلى طرح كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة، بشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من جودة السلع، وإنشاء غرفة عمليات بالوزارة وأخرى بالمديريات، وكذلك توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم فى مختلف المحافظات.

وأعلن اللواء علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح كميات كبيرة الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة فى منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية" بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين.

طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه للكيلو

وأضاف أنه سيتم طرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، كما سيتم طرح كيلو الرنجة من 25 إلى 35 جنيهًا على حسب النوع والحجم، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من البيض، لافتًا إلى أن لجنة المشتريات المركزية بالشركة تتعاقد على أفضل المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بجانب طرح منتحات السلع الغذائية واللحوم والدواحن بمنافذ الشركات التابعة.

وأضاف الدكتور علاء الدين فهمى، أنه سيتم طرح الأسماك الطازجة والمجمدة بدون زيادة فى الأسعار، حيث سيتم طرح كيلو السمك البورى بسعر من 40 إلى 45 جنيهًا، على حسب حجم السمكة رغم سعره فى الأسواق الأخرى يتجاوز 60 جنيهًا، كما يتم طرح السمك البلطى من 20 إلى 24 جنيهًا، وسمك "مبروكة" بسعر 20 جنيهًا، وسمك البياض بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

توفير 150 طن أسماك طازجة ومجمدة خلال أعياد شم النسيم

وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم توفير 150 طن أسماك طازجة ومجمدة خلال أعياد شم النسيم بمنافذ الشركة المصرية للأسماك، وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 25 % إلى 30%.

من جانبه، أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات للغذائية، أنه سيتم توفير كميات كبيرة من البيض بسعر 40 حنيهًا للكرتونة، بجانب توفير كميات كبيرة من الأسماك المملحة بفروع ومنافذ الشركة، لافتا إلى أن الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجه بتوفير السلع للمواطنين أول بأول.

سمك المكرونة المجمد من 22 إلى 25 جنيهًا للكيلو

فيما أعلنت شركة تسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك الطازجة والمجمدة والأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ" بفروعها بمحافظتى القاهرة والجيزة وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو سمك التوباره بسعر 41 جنيهًا والماكريل اليابانى المجمد بـ25 جنيهًا، والماكريل أيسلندى مجمد بسعر 35 جنيهًا، وسمك المكرونة المجمد من 22 إلى 25 جنيهًا للكيلو على حسب حجم السمكة، وسمك باسا أحمر بـ 30 جنيهًا للكيلو، وباسا أبيض بـ45 جنيهًا.

على جانب آخر، حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من شراء الأسماك المملحة من أماكن غير مرخصة خلال أعياد شم النسيم، مناشدًا المواطنين الابتعاد عن الشراء من الأماكن غير النظيفة أو الشراء من على الأرصفة والباعة المتجولين، لأن منتجات الأسماك تكون عرضة للأتربة والميكروبات.

روشتة حماية المستهلك لاختيار منتاجات أسماك جيدة

وأكد أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تشكيل لجان عمل لاستمرار حملات الرقابة مطالبًا المواطنين بشراء الأسماك المملحة من المحال والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الأسماك المملحة، التي تتوافر بها الشروط الصحية عند عرضها، مع ضرورة مراجعة تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والتأكد من أن المنتج في فترة الصلاحية، وعدم وجود رائحة تزرنخ أو تغيير في اللون، مع ضرورة وجود أحمرار حول عين السمكة وامتلاء ظهرها ورائحتها الجيدة، ويفضل وضع الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة في الفريزر، لأن التجميد يقلل كثيرًا من الطفيليات والبكتيريا.