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التلفزيون السورى: التوصل إلى اتفاق جديد لإجلاء 7000 شخص من الغوطة الشرقية

الجمعة، 23 مارس 2018 03:12 م
التلفزيون السورى: التوصل إلى اتفاق جديد لإجلاء 7000 شخص من الغوطة الشرقية قصف الغوطة الشرقية فى سوريا





رويترز
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أعلن التلفزيون الرسمى السورى الجمعة، التوصل إلى اتفاق إجلاء ثان فى الغوطة الشرقية قرب دمشق يتعلق بالبلدات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة فصيل "فيلق الرحمن".

وأورد التلفزيون الرسمى فى خبر عاجل أن الاتفاق يقضى "بنقل نحو 7 آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما" فضلاً عن حى جوبر الدمشقى المحاذى لها، وذلك "بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق".


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