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التعليم: تسليم المدارس المخصصة للانتخابات الأحد بعد انتهاء اليوم الدراسى

الجمعة، 23 مارس 2018 12:17 ص
التعليم: تسليم المدارس المخصصة للانتخابات الأحد بعد انتهاء اليوم الدراسى د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تسليم المدارس المخصصة كمقار لانتخابات الرئاسة الأحد المقبل، بعد انتهاء اليوم الدراسى، إلى جهات التأمين.

 

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت منح طلاب المدارس التى تم تخصيصها كمقار للجان الانتخابات إجازة، على أن تستمر الدراسة فى المدارس الأخرى، حفاظًا على خريطة العام الدراسى، على أن تضع المديريات برنامجًا لطلاب المدارس التى تم تخصيص المدارس فيها كلجان لتعويضهم عن المنهج خلال أيام الانتخابات.

 

وأكدت الوزارة، أن أيام الانتخابات ليست إجازة للمعلمين والعاملين الإداريين بالتربية والتعليم.

 


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