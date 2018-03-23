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"التعليم" تراجع مخازن الشركات الموردة للتغذية المدرسية

الجمعة، 23 مارس 2018 09:00 ص
"التعليم" تراجع مخازن الشركات الموردة للتغذية المدرسية د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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كلف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إدارة المتابعة بالوزارة بالمرور على المخازن التابعة للشركات الموردة للوجبة المدرسية، للتأكد من تطبيق معايير الجودة والتخزين السليمة للوجبة ومراجعتها بشكل دقيق.

 

وحدد وزير التربية والتعليم أيامًا قليلة وتنتهى لجان المتابعة من المرور على مخازن الشركات الموردة فى جميع المحافظات، وإعداد تقرير مفصل بها وعرضه على الوزير.

 

الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت بعض المدارس إدعاء طلاب حدوث حالات تسمم لهم، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بناءً على تقارير تحليل العينات التى أجرتها لجان وزارة الصحة.

 


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