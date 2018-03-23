"التضامن" تسند لمؤسسة أبناء الغد إدارة وحدة متنقلة ضمن برنامج أطفال بلا مأوى







كتب مدحت وهبة

وقعت إدارة برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعى عقدا مع مؤسسة أبناء الغد "بناتي" إحدى المؤسسات التى تمتلك خبرة كبيرة فى مجال حماية الأطفال بلامأوى، يتم بموجبه اسناد ادارة احدى الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج للمؤسسة، بحيث يكون عملها داخل نطاق محافظة القاهرة تحت اشراف الوزارة.

وكانت وزارة التضامن قد قامت بتركيب أجهزة التتبع "جى بى اس" لستة من هذه الوحدات كمرحلة أولى على ان يتم استكمال تجهيز باقى الوحدات بأجهزة التتبع خلال هذا الشهر ومتابعة الأنشطة المنفذة مع الأطفال داخل الوحدات ومتابعة تحركات الوحدات داخل المحافظات المستهدفة وستعمل أجهزة التتبع على متابعة الوحدات المتنقلة وربطها بغرفة عمليات مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعى حيث ان الوحدات المتنقلة مجهزة بكاميرا داخلية وخارجية لتأمين السيارة من المخاطر التى تتعرض لها الوحدات المتنقلة خلال عملها فى الميادين والمحافظات المختلفة.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة فى استقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال بلا مأوى على الخط الساخن 16439 من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الأطفال بلا مأوى خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل فى 10 محافظات للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقى التمويل بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر".