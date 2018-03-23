التحرى عن ضحايا سابقين لعاطلين سرقا طالبا بالإكراه فى الضاهر







كتب كريم صبحى

يواصل رجال المباحث التحرى عن عاطلين سرقا طالب بالإكراه فى منطقة الضاهر للكشف أى ضحايا سابقين له من عدمه.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الضاهر الذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الضاهر فى شارع رمسيس حيث تنامى لسمع أفرادها صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تبين أنها صادرة من "مينا.ف.م"17 سنة طالب، والذى أفاد بأن شخصين استوقفاه وهدداه بسلاح أبيض واستوليا منه على 500 جنيه، وهاتف محمول.

وبالقبض على المتهمين تبين أنهما كلا من " أحمد.أ.س"26 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم برقم 2129 قسم ثان المنصورة "لسنة 2017 "حيازة سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته "مطواة"، و"أحمد.م.م" 23 سنة عاطل.

بمواجهتهما اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وبسؤال فتحرر لهما المحضر اللازم، وتولت معهما النيابة العامة التحقيق، وقررت ما سبق.