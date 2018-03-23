التجهيزات الأولية للمؤتمر الجماهيري الحاشد لـ"مستقبل وطن" بقنا لدعم السيسي

قنا - وائل محمد

انتهى منظمى المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن مساء اليوم بإستاد محافظة قنا، برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب من تجهيزات الأولية للمؤتمر لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

ويحضر المؤتمر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة سحر صدقى،وعدد من نواب الحزب، والمهندس محمد الجارحى، أمين اللجان المتخصصة، وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية بالمحافظة.

ويهدف المؤتمر إلى استكمال ما تحقق من إنجازات، فى عهد الرئيس السيسى والسعى وراء تحقيق المزيد واستقرار ربوع الوطن، وتحقيق احلام المصريين فى الأهداف التى طالبت به الثورتين، ويهدف إلى توعية وتثقيف المواطن المصرى باللحظات الحاسمة ونداء الوطن فى النزول والمشاركة الإيجابية، فى الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وحسم مصير الوطن.

يأتى ذلك فى إطار خطة حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإيمانا من الحزب بضرورة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية.