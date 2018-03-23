البنك الزراعى: أصدرنا 58 ألف شهادة أمان بـ110 ملايين جنيه خلال 3 أسابيع

البنك الزراعى: أصدرنا 58 ألف شهادة أمان بـ110 ملايين جنيه خلال 3 أسابيعالجمعة، 23 مارس 2018 01:02 م
السيد القصير رئيس البنك الزراعى
كتب: أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 110 ملايين جنيه، خلال 3 أسابيع، أى منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى أمس الخميس.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار 15 يوم عمل، تم إصدار 58 ألف شهادة أمان، مؤكدًا على أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين.
جدير بالذكر، أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استردادها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
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