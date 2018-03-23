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الجمعة، 23 مارس 2018 12:04 ص
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البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الجمعة، 23 مارس 2018 12:00 ص
البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة





(أ ش أ)
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جدد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية البحرينى، مع اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، والذى يقوم بزيارة إلى المملكة.

ورحب وزير الخارجية البحرينى - خلال اللقاء - باللواء جبريل الرجوب، مشيدًا بالجهود الدؤوبة للرئيس محمود عباس رئيس فلسطين على الصعيدين الإقليمى والدولى من أجل نيل أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق كافة حقوقه، وإحلال سلام عادل وشامل فى المنطقة.

من جانبه، أعرب الرجوب عن خالص تقدير فلسطين لمواقف البحرين الداعمة والمساندة للقضية والحقوق الفلسطينية فى كافة المحافل وعلى مختلف الأصعدة.

 


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