البحرية الصينية تجرى تدريبًا قتاليًا فى بحر الصين الجنوبى

البحرية الصينية تجرى تدريبًا قتاليًا فى بحر الصين الجنوبىالجمعة، 23 مارس 2018 01:07 م
البحرية الصينية
بكين (أ ش أ)
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أعلن مصدر عسكرى صينى اليوم الجمعة، أن القوات البحرية لجيش التحرير الشعبى الصينى، ستجرى تدريبًا عسكريًا فى ظروف قتالية فى مياه بحر الصين الجنوبى.
وقالت إدارة أركان البحرية الصينية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن التدريب روتينى فى إطار خطة التدريب البحرى السنوية لتعزيز قدرات القوات على الحرب، مضيفة أنه لا يستهدف دولة بعينها أو هدفا محددًا.
وتجرى البحرية والقوات الجوية الصينية تدريبات فى بحر الصين الجنوبى على نحو متكرر، وتبنى الحكومة فى البحر جزرا صناعية ومدارج للطائرات ومنشآت أخرى مما يثير توترا فى المنطقة.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجارى رئيسى، ويضم مناطق يعتقد بأنها تحتوى على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعى.
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