الادعاء الأمريكى: ميليشيا فى كانساس تخطط لقتل مسلمين صوماليين







(رويترز)

قال الادعاء إن ثلاثة رجال متهمين بالتخطيط لتفجير مجمع سكنى فى غرب ولاية كانساس يقيم فيه مهاجرون مسلمون من الصومال ويضم مسجدا، أرادوا قتل أكبر عدد ممكن وتوجيه رسالة مفادها أنهم ليسوا محل ترحاب بالولايات المتحدة.

ووجه الادعاء أمس الخميس الاتهام إلى الثلاثة، كيرتس آلن وجافين رايت وباتريك يوجين ستاين، بالتخطيط لاستخدام سلاح دمار شامل فى جاردن سيتى بولاية كانساس وحرمان آخرين من حقوقهم المدنية. ويواجه رأيت أيضا اتهامات تتعلق بالسلاح كما أن ستاين متهم بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي.

ويواجه الثلاثة عقوبة السجن مدى الحياة فى حالة إدانتهم. وكان مسؤولون قد قالوا إنهم أعضاء فى ميليشيا.

ودفع المتهمون، وجميعهم بيض البشرة، ببراءتهم بعد توجيه الاتهامات إليهم فى أكتوبر 2016. وقال محامو الدفاع أمس إن الحكومة الاتحادية نصبت فخا لموكليهم.

وقالت ممثلة الادعاء ريسا بيركوير أراد المتهمون توجيه رسالة مفادها أن المسلمين ليسوا محل ترحاب هنا.. لا فى جاردن سيتى ولا فى كانساس ولا فى أمريكا.

وقالت إنهم أعضاء فى (قوة أمن كانساس) وهى جماعة وصفتها بأنها ميليشيا. وأضافت أنهم شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم (الصليبيون) بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين ونزع الشعور بالطمأنينة من المسلمين فى هذا البلد.

وتابعت أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء آخرين فى الميليشيا لكنهم لم ينجحوا وأن واحدا ممن حاولوا تجنيدهم أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادى بالأمر.