الاتحاد الأوروبى يستدعى سفيره لدى روسيا

كتب محمد تهامى زكى

أفادت قناة سكاى نيوز العربية فى خبر عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبى استدعي سفيره لدى روسيا، احتجاجا على الاعتداء على الجاسوس الروسى سكريبال فى بريطانيا.