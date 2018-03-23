الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية حول مستقبل العلاقات مع بريطانيا







أ ف ب

تبنى قادة الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى صباح الجمعة، الخطوط التوجيهية التى سيستند إليها المفاوضون الأوروبيون فى محادثاتهم مع المملكة المتحدة حول إطار العلاقة المقبلة بين الجانبين بعد بريكست، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وقال توسك على تويتر "الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية"، فى مستهل مناقشات حول تقدم المفاوضات بين لندن وبروكسل فى اليوم الثانى من قمة أوروبية.