video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية حول مستقبل العلاقات مع بريطانيا

الجمعة، 23 مارس 2018 11:30 ص
الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية حول مستقبل العلاقات مع بريطانيا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى





أ ف ب
إضافة تعليق

تبنى قادة الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى صباح الجمعة، الخطوط التوجيهية التى سيستند إليها المفاوضون الأوروبيون فى محادثاتهم مع المملكة المتحدة حول إطار العلاقة المقبلة بين الجانبين بعد بريكست، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وقال توسك على تويتر "الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية"، فى مستهل مناقشات حول تقدم المفاوضات بين لندن وبروكسل فى اليوم الثانى من قمة أوروبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين يعلن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبى استدعاء سفيره فى موسكو

تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبى "غير المقبولة" بشأن الخلافات فى المتوسط

تيريزا ماى: اتفاق "بريكست" تطلب تقديم تنازلات من بريطانيا والاتحاد الأوروبى

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة