الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية حول مستقبل العلاقات مع بريطانيا

الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية حول مستقبل العلاقات مع بريطانياالجمعة، 23 مارس 2018 11:30 ص
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ف ب
إضافة تعليق
تبنى قادة الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى صباح الجمعة، الخطوط التوجيهية التى سيستند إليها المفاوضون الأوروبيون فى محادثاتهم مع المملكة المتحدة حول إطار العلاقة المقبلة بين الجانبين بعد بريكست، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
وقال توسك على تويتر "الاتحاد الأوروبى يتبنى الخطوط التوجيهية"، فى مستهل مناقشات حول تقدم المفاوضات بين لندن وبروكسل فى اليوم الثانى من قمة أوروبية.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة