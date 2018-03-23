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الجمعة، 23 مارس 2018 02:19 م
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الاتحاد الأوروبى: ما زلنا نحتفظ بحق الرد فى غياب "استثناء دائم" للصادرات

الجمعة، 23 مارس 2018 02:00 م
الاتحاد الأوروبى: ما زلنا نحتفظ بحق الرد فى غياب "استثناء دائم" للصادرات الاتحاد الأوروبى





بروكسل (أ ف ب)
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أكد القادة الأوروبيون المجتمعون فى لقاء قمة فى بروكسل الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى "يحتفظ لنفسه" بحق الرد على رسوم جمركية أمريكية محتملة على الفولاذ والألومنيوم إذا لم يتم استثناؤه منها بشكل "دائم".

وقال رؤساء الدول والحكومات الأوروبية فى بيان إن الاتحاد "يطلب أن يكون هذا الاعفاء دائما" و"يتحفظ بحق الرد على الإجراءات الأمريكية بشكل مناسب ومتكافىء".

وكان القادة الأوروبيون المجتمعون فى قمة فى بروكسل أكدوا الجمعة، أنهم يشعرون بالارتياح بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعفاء الصادرات الأوروبية من الفولاذ والألومنيوم من الرسوم الجمركية حتى الأول من مايو، لكنهم يريدون "استثناء دائما".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عند وصولها إلى القمة "أننى سعيدة بهذا الاستثناء الموقت"، وأضاف "سنرى كيف يمكننا الحصول على إعفاء دائم".

 


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