الإمام الأكبر يوجه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة لزيارة الأزهر

كتب لؤى على

كشف المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والدستورى لشيخ الأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، وجه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس لزيارة الأزهر الشريف، وقد سعد بالدعوة ووعد بإجابتها فى أقرب وقت، طالبا أن يسمح له الإمام بإجراء جولة فى الجامع الأزهر قريبًا، كما أهداه فضيلته ميدالية الأزهر وكتاب ذاكرة الأزهر الشريف، وذلك خلال زيارة الإمام الأكبر الرسمية إلى البرتغال.

وتابع مستشار شيخ الأزهر فى تصريحات له على صفحته بموقع التواصل فيس بوك: "تشرفت بحضور حديث مهم بين شخصيتين عالميتين لهما ثقل دولى منقطع النظير: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، خلال زيارة فضيلته الرسمية للبرتغال، والتى مثلت أهمية كبرى فى مجموعة الدول التى نجح الأزهر فى بناء علاقات قوية معها، والمشاركة فى الاحتفال بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الجمعية الإسلامية فى لشبونة".

وأضاف: "لاحظت اتفاقًا فى الرؤى والمواقف فى عدد من الموضوعات، وبخاصة قضية المسلمين الأولى "القدس" والتأكيد على بطلان القرار الأمريكى بحق المدينة المقدسة، وحق إخوتنا الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس الشريف".

وأوضح أن اللقاء شمل حديث هام حول أزمة الروهينجا، وما يعانيه المسلمون هناك من ظلم واضطهاد وتدمير وإحراق، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل من أجل إنهاء هذه المعاناة الإنسانية.