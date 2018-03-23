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الإمارات والهند تبحثان مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها

الجمعة، 23 مارس 2018 11:21 ص
الإمارات والهند تبحثان مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش





أ ش أ
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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال زيارته إلى نيودلهى، مع وزيرة الخارجية الهندى سوشما سواراج، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن قرقاش التقى أيضا - خلال الزيارة - وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية "أيم. جى. أكبر"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين فى مجال محاربة الإرهاب وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال قرقاش - خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها مؤسسة أبحاث المراقبين الهندية "ORF" بالتعاون مع السفارة الإماراتية فى نيودلهى - إن العلاقة القوية بين الإمارات والهند تعنى مخزونا قويا من الثقة، مشددا على أهمية بناء الثقة لأن هناك العديد من الجوانب الاستراتيجية التى تتطلب بناء جسور العلاقات، وحول مكافحة التطرف والإرهاب، قال قرقاش، إن محاربة التطرف والإرهاب هى قضية كبيرة وإحدى المجالات التى ترى فيها الإمارات أهمية التعاون مع الهند.

 


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