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الإمارات تدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن فى جنوب فرنسا

الجمعة، 23 مارس 2018 11:32 م
الإمارات تدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن فى جنوب فرنسا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات





(أ ش أ)
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث إطلاق النار الذى استهدف الشرطة الفرنسية وعملية احتجاز الرهائن بمدينة (تريب) الفرنسية واللذين أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات - تضامنها الكامل مع الجمهورية الفرنسية الصديقة فى مواجهة الإرهاب ووقوفها إلى جانبها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله، معبرة عن تعازيها للحكومة الفرنسية وأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 


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احتجاز الرهائن

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