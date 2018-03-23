الإسكان: تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب والصرف فى البحيرة بـ2 مليار جنيه







كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة البحيرة، بطاقة 113 ألف م3/ي، بتكلفة مليار و64 مليون جنيه، لخدمة مليون و560 ألف نسمة، بخلاف 29 مشروعاً دخلت الخدمة، بطاقة 1.209 مليون م3/ي، بتكلفة 2 مليار و766.5 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 972.7 مليون جنيه، لخدمة مليون و700 ألف نسمة، بخلاف 14 مشروعاً تم تنفيذها، بتكلفة مليار و681 مليون جنيه، كما يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ101 قرية بما نسبته 21 % من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 490 قرية، ومن المقرر الانتهاء منها تباعاً حتى يونيو 2020، بخلاف 69 قرية مخدومة بما نسبته 13.6 %.

وبشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها، قال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: يجرى تنفيذ مشروع توسعات مياه كفرالدوار، بطاقة 43 ألف م3/ي، بتكلفة 180 مليون جنيه، لخدمة 240 ألف نسمة، ومشروع شبكات المياه الرئيسية برشيد (شبكات ادفينا)، بتكلفة 50 مليون جنيه، لخدمة 250 ألف نسمة، ومشروع خزانات مياه بدر، بتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة 120 ألف نسمة، ومشروع تغذية 44 قرية (مناطق مستجدة)، بتكلفة 412 مليون جنيه، لخدمة 400 ألف نسمة، ومشروع محطتى مياه الرحمانية وكفرالدوار بنظام الألياف، بطاقة 10 آلاف م3/ي، بتكلفة 60 مليون جنيه، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الرحمانية الجديدة، بطاقة 60 ألف م3/ي، بتكلفة 332 مليون جنيه، لخدمة 450 ألف نسمة.

وأضاف: فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها، فتشمل مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات الرفع بالقرى التابعة لصرف صحى رشيد، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى كفر الدوار، لخدمة 400 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى وادى النطرون (الغابة الشجرية)، لخدمة 200 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى بدر، لخدمة 200 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى ايتاى البارود وبرقامة، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى ابوالمطامير، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى دمنهور (خط القبو)، لخدمة 100 ألف نسمة، ومشروع توسعات صرف صحى ادكو، لخدمة 300 ألف نسمة.

وأوضح المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الاسكان لشئون المرافق، أن مشروعات مياه الشرب التى تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة، تشمل (دمنهور القديمة - شبرا خيت - دمنهور الجديدة – إدفينا - كفر الدوار الجديدة - كفر الدوار القديمة – أبوحمص - النوبارية الجديدة - 45 وحدة صغيرة - 49 قرية محرومة – 170 بئراً ارتوازياً – وحدتى إزالة حديد ومنجنيز (وادى النطرون – التحدى) – خط مياه كفر داود بنى سلامة - خطوط مياه البحيرة بطول 650 كم/ط - توسعات مياه دمنهور - توسعات مياه شبراخيت - 9 آبار قطر 12 - تأهيل محطة مياه دمنهور - محطة مياه وشبكة بدر - محطة مياه ابيس - استكمال خطوط المياه الناقلة والشبكات ضمن مشروع 240 قرية - توسعات محطة مياه ادفينا - رافع صلاح العبد بوادى النطرون – توسعات محطة مياه ابوحمص - توسعات محطة مياه النوبارية - محطة مياه العباسى بالدلنجات - محطة مياه المحمودية وشبكاتها - خط مياه الناقل بالنوبارية - الخزان الأرضى بوادى النطرون).

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة، تشمل (صرف صحى المحمودية وتوسعاتها - صرف صحى الرحمانية - صرف صحى شبراخيت وتوسعاتها - صرف صحى ايتاى البارود وتوسعاتها - صرف صحى كوم حمادة وتوسعاتها - صرف صحى الدلنجات - صرف صحى أبوالمطامير - صرف صحى دمنهور وتوسعاتها - صرف صحى حوش عيسى - صرف صحى ادكو - صرف صحى كفرالدوار - صرف صحى رشيد - صرف صحى وادى النطرون - صرف صحى ابوحمص).