الإحصاء: 4 جنيهات تراجع بأسعار الدجاج فبراير الماضى..واللحوم ترتفع 26 جنيها







كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الدجاج شهدت تراجعاً خلال شهر فبراير الماضى، مقابل ارتفاع أسعار اللحوم، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وذكر الجهاز فى تقريره الصادر خلال شهر مارس الجارى ضمن نشرة معلوماتية يصدرها جهاز الإحصاء شهرياً، أن سعر كيلو الدجاج البلدى سجل فى فبراير الماضى 35 جنيها، مقابل 39 جنيهاً خلال فبراير 2017، بتراجع 4 جنيهات فى الكيلو الواحد.

أما أسعار اللحوم الحمراء "البقرى والجاموسى" فقد سجل الكيلو منها خلال فبراير الماضى 148 جنيهاً، مقابل 122 جنيه فى فبراير 2017، معلناً سعر القمح العادى، والذى سجل متوسط سعر 8 جنيهات للكيلو، فى فبراير 2018، وهو ذات السعر الذى سجله فى فبراير 2017.