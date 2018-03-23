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الجمعة، 23 مارس 2018 07:42 م
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"الإحصاء": حجم ودائع القطاع المصرفى 3.2 تريليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2017

الجمعة، 23 مارس 2018 07:00 م
"الإحصاء": حجم ودائع القطاع المصرفى 3.2 تريليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2017 ارتفاع حجم الودائع بالبنوك لـ 3.2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر





كتبت- هبة حسام
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أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مارس الجارى، يرصد حجم ودائع القطاع المصرفى حتى نهاية شهر نوفمبر 2017، أن إجمالى الودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرى بلغت 3.273 تريليون جنيه، مقابل 2.714 تريليون جنيه فى نوفمبر 2016، بارتفاع بلغت قيمته 559 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الإحصائى – الذى حصل "اليوم السابع" على نسخته الكاملة- أن حجم الودائع الحكومية بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضى 525.5 مليار جنيه، مقابل 474.7 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، أما حجم الودائع غير الحكومية فبلغ، 2.747 تريليون جنيه، مقابل 2.239 تريليون جنيه فى نوفمبر 2016.

 

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جانب من التقرير الإحصائى

بالعملة المحلية، بلغ إجمالى الودائع بالبنوك 2.482 تريليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2017، مقابل 1.856 تريليون جنيه فى نوفمبر 2016، منها 414.1 مليار جنيه ودائع حكومية خلال نوفمبر 2017، مقابل 276.8 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، و2.068 تريليون جنيه ودائع غير حكومية فى نوفمبر 2017، مقابل 1.579 تريليون جنيه ودائع غير حكومية فى نوفمبر 2016.

أما حجم الودائع "بالعملة الأجنبية" فبلغ الإجمالى له حتى نهاية نوفمبر 2017 ما يعادل 790.4 مليار جنيه، مقابل 858.3 مليار جنيه حتى نهاية الشهر المماثل من عام 2016، منها ما يعادل 111.4 مليار جنيه ودائع حكومية، مقابل 197.9 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، وما يعادل 679 مليار جنيه ودائع غير حكومية خلال نوفمبر 2017، مقابل 660.4 مليار جنيه فى نوفمبر 2016.

 

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صادر عن جهازالإحصاء

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