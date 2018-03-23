الأمين العام لـ"يلا سيسى": عدد أفراد الحملة تجاوز الـ2 مليون شاب







كتب محمد صبحى



قال المهندس جورج عياد، الأمين العام لحملة يلا سيسى، إن الحملة جاءت من منطلق فكرة بسيطة مضمونها تصديق الرئيس وحبه للشباب ونظم على مدار 4 سنوات مؤتمرات للشباب مؤكدا أن السيسى واثق بالشباب.



وأضاف جورج عياد خلال كلمته بالمؤتمر الختامى الذى تنظمه حملة يلا سيسى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الرئيس السيسى عمل حالة وجدانية للشباب وأن حملة "يلا سيسى" تجاوزت 2 مليون شاب وبدأت بمحافظة واحدة وحاليا منتشرة داخل 24 محافظة.



وتابع: "شباب الحملة لا يلعبون سياسة، وطلبى للإدارة السياسية فى مصر أن توفر لهم الحماية لمنع ضغوط الاحزاب ورجال الأعمال عليهم، متابعا: "الأحزاب السياسة لم تستطع تنفيذ 10% من مجهود حملة يلا سيسى وبالتالى على الدولة أن تعيد النظر فى تكوين الأحزاب ولا بد أن تعتمد اعتماد كلى على الشباب، لافتا إلى ا، مصر لديها 102 حزب لم يقدموا شيئا.