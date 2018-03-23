الأموال العامة تضبط أخطر نصاب فى جرائم التسويق الشبكى







كتب أحمد إسماعيل.. تصوير عمرو مصطفى

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصةً جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مواطنين بقيام "محمد.أ" مقيم شبرا بالقاهرة، بالنصب والاحتيال عليهما والإستيلاء منهما على سبعة وسبعون ألف وستمائة جنيه مصرى، بزعم استثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسويق الشبكى من خلال شركة كائنة خارج البلاد .

ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة أقوال الشاكين، وتبين اتخاذ المتهم طرق إحتيالية من خلال إيهام الشاكين بتحقيق أرباح عالية لهم نتيجة إستثمار أموالهم لدى إحدى شركات التسويق الشبكى من خلال قيامه بجذب عملاء آخرين يقوموا بدفع مبالغ مالية أخرى بذات الأسلوب تحت ستار بيع منتجات .

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.