الأمم المتحدة: 70 ألف شخص فى عفرين السورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: 70 ألف شخص فى عفرين السورية بحاجة إلى مساعدات إنسانيةالجمعة، 23 مارس 2018 03:08 م
عفرين
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن هناك ما بين 50 و70 ألف شخص فى مدينة عفرين بشمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس لايركه - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه حسب المعطيات، لا يزال فى عفرين ما بين 50 و70 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات، مضيفا أن نحو 167 ألف شخص نزحوا من عفرين جراء العمليات القتالية و137 ألفا منهم موجودون فى تل رفعت والبلدات المجاورة.
وأعلنت هيئة الأركان التركية - فى 20 يناير الماضى - عن إطلاق عملية عسكرية على الأراضى السورية فى مدينة (عفرين)، بحجة محاربة الأكراد، وأدانت دمشق بشدة تصرفات تركيا فى عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من سوريا.
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