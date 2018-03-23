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الأمم المتحدة: 70 ألف شخص فى عفرين السورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الجمعة، 23 مارس 2018 03:08 م
الأمم المتحدة: 70 ألف شخص فى عفرين السورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية عفرين





أ ش أ
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن هناك ما بين 50 و70 ألف شخص فى مدينة عفرين بشمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس لايركه - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه حسب المعطيات، لا يزال فى عفرين ما بين 50 و70 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات، مضيفا أن نحو 167 ألف شخص نزحوا من عفرين جراء العمليات القتالية و137 ألفا منهم موجودون فى تل رفعت والبلدات المجاورة.


وأعلنت هيئة الأركان التركية - فى 20 يناير الماضى - عن إطلاق عملية عسكرية على الأراضى السورية فى مدينة (عفرين)، بحجة محاربة الأكراد، وأدانت دمشق بشدة تصرفات تركيا فى عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من سوريا.


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