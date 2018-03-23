الأمم المتحدة: 17 طفلا قتلوا فى إدلب خلال هجوم هذا الأسبوع







عمان (أ ف ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى بيان الجمعة، إن 17 طفلا قتلوا فى هجوم وقع فى إدلب شمال غرب سوريا هذا الأسبوع.

ونقل البيان عن خيرت كابالارى، المدير الإقليمى ليونيسف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "تلقينا تقارير تفيد بأن ملجأ تحت الأرض كان أطفال لجأوا إليه تعرض لهجوم هذا الاسبوع. حتى الملاجئ لم تعد آمنة فى بلد مزقته الحرب".

وأوضح أن "أعمال العنف المكثفة التى دارت على بعد 300 متر من مدرسة تدعمها يونيسف فى إدلب اضطرت أطفالا كانوا فى صفوفهم أن يبحثوا عن مأوىً فى مبنى قريب".

وأكد أن "المبنى نفسه تعرض للهجوم، وأبلغ عن مقتل 17 طفلاً كانوا فى المأوى".

وقال كابالارى إن "الهجمات على الأطفال والبنية التحتية المدنية هى انتهاك لقوانين الحرب الأساسية وحماية الأطفال فى جميع الظروف أمر غير قابل للتفاوض".

وأضاف أنه "لا يمكن للحرب على الأطفال وعلى الإنسانية أن تصبح امراً بديهياً او طبيعياً".