الأزهر يدين عملية إطلاق النار واحتجاز رهائن فى جنوب فرنسا

الأزهر يدين عملية إطلاق النار واحتجاز رهائن فى جنوب فرنساالجمعة، 23 مارس 2018 04:46 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف بشدة، حادث إطلاق النار واحتجاز رهائن، اليوم الجمعة، في بلدة "تريب" جنوب فرنسا، ما أسفر عن سقوط قتلي ومصابين.
وأكد الأزهر الشريف، أن استهداف واحتجاز وقتل الأبرياء وترويع الآمنين عمل جبان وجريمة بغيضة تنكرها كافة الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واستئصال خطرها الذي يهدد السلام العالمي.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لفرنسا حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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