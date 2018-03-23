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الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 23 مارس 2018 01:53 م
الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة أحوال الطقس - أرشيفية





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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا، السبت ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى 

القاهرة 17 24

وسط الدلتا 16 24

الإسكندرية 14 20

بلطيم 15 21

مطروح 13 21

السلوم 13 20

سيوة 12 24

بورسعيد 17 21

دمياط 17 22

العريش 18 22

رفح 17 21

الإسماعيلية 15 25

السويس 16 25

رأس سدر 14 26

نخل 12 23

نويبع 19 25

طابا 19 24

كاترين 17 24

الطور 20 26

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 20 31

مرسى علم 20 34

الفيوم 17 25

بنى سويف 16 25

المنيا 14 24

أسيوط 15 25

سوهاج 16 27

قنا 19 30

الأقصر 21 32

أسوان 25 36

أبوسمبل 23 32

الوادى الجديد 15 31

شلاتين 22 36

ابو رماد 21 35

راس حدربة 23 33

حلايب 25 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 28 41

المدينة 24 40

الرياض 16 32

المنامة 22 30

أبوظبى 22 33

الدوحة 21 28

الكويت 20 34

دمشق 09 25

بيروت 16 21

عمان 09 22

القدس 10 19

غزة 13 21

بغداد 19 34

مسقط 23 29

صنعاء 06 24

الخرطوم 25 43

طرابلس 13 21

تونس 08 16

الجزائر 09 13

الرباط 10 16

نواكشوط 17 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى 

أنقرة 03 14

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 14 28

نيودلهى 19 34

جاكرتا 24 31

بكين 05 21

كوالامبور 22 34

طوكيو 08 16

أثينا 03 14

روما 02 13

باريس 05 11

مدريد 05 13

برلين 01 07

لندن 04 10

مونتريال 04- 03

موسكو 08- 01-

نيويورك 01- 07

واشنطن 03 09

 

 

 

 


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