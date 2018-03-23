الأرصاد: الطقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب – وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، بينما يبدأ الانخفاض غربًا ويتقدم نحو الداخل فى نهاية الفترة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار غربًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس فى نهاية الفترة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع خبراء الهيئة بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.