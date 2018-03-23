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الأرصاد: الطقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الجمعة، 23 مارس 2018 08:00 ص
الأرصاد: الطقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة أحوال الطقس - أرشيفية





كتب – وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، بينما يبدأ الانخفاض غربًا ويتقدم نحو الداخل فى نهاية الفترة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار غربًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس فى نهاية الفترة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

كما يتوقع خبراء الهيئة بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 19 38
وسط الدلتا 18 37
الإسكندرية 14 23
بلطيم 13 25
مطروح 15 22
السلوم 15 22
سيوة 15 24
بورسعيد 18 34
دمياط 14 25
العريش 22 35
رفح 20 34
الإسماعيلية 19 37
السويس 20 38
رأس سدر 21 33
نخل 20 37
نويبع 23 34
طابا 19 32
كاترين 12 29
الطور 17 33
شرم الشيخ 22 33
الغردقة 20 33
مرسى علم 21 34
الفيوم 17 39
بنى سويف 16 38
المنيا 15 38
أسيوط 17 39
سوهاج 17 39
قنا 19 39
الأقصر 19 39
أسوان 22 40
أبوسمبل 21 40
الوادي الجديد 19 40
شلاتين 21 32
أبو رماد 21 32
رأس حدربة 23 31
حلايب 23 31
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 27 40
المدينة 24 39
الرياض 17 33
المنامة 20 28
أبو ظبي 21 29
الدوحة 20 31
الكويت 17 33
دمشق 12 30
بيروت 20 30
عمان 16 28
القدس 17 29
غزة 18 33
بغداد 19 32
مسقط 23 29
صنعاء 08 25
الخرطوم 25 43
طرابلس 10 17
تونس 08 14
الجزائر 10 13
الرباط 11 17
نواكشوط 16 33
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 07 18
اسطنبول 07 16
إسلام آباد 14 27
نيودلهي 18 32
جاكرتا 24 32
بكين 06 18
كوالالمبور 22 33
طوكيو 08 14
أثينا 08 17
روما 02 10
باريس 05 10
مدريد 04 13
برلين 00 08
لندن 06 11
مونتريال -04 04
موسكو -08 02
نيويورك -01 06
واشنطن -03 08
 

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