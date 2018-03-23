استعدادات محافظة دمياط للانتخابات الرئاسية فى 20 معلومة







دمياط عبده عبد البارى

اتخذت محافظة دمياط عدد من الخطوات والإجراءات استعدادا للانتخابات الرئاسية، والتى ستجرى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وينشر" اليوم السابع" 20 معلومة توضح أهم الخطوات التى وضعتها المحافظة استعدادا لانتخابات الرئاسة.

1- رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة .

2- وقف الإجازات وزيادة أعداد سيارات الإسعاف فى نقاط التمركز والتأكد من جاهزيتها مع عدم التقصير فى الخدمات التى يقدمها الإسعاف للمواطنين فى تلك الفترة.

3- توفير خطوط كهرباء بديلة ومولدات بجميع المقار الانتخابية.

4- فتح جميع المخابز الصادر لها قرار غلق خلال فترة الانتخابات لتحقيق المصلحة العامة والتأكد من جاهزية الأفران .

5- تجهيز المدارس التى تم اختيارها كمقرات إنتخابية وتوفير سيدة على كل مقر انتخابى للقيام بأعمال التفتيش للسيدات وتشغيل الفيديو كونفرنس بالمدارس.

6- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات ومختلف القطاعات لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع اللجان على ان تبدأ غرفة العمليات بدءا من يوم السبت القادم والتواصل مباشرة مع مركز معلومات مجلس الوزراء .

7- وضع خطة للتصدى للمحاولات المتوقعة لإفساد العملية الانتخابية .

8- تشكيل لجنة تنفيذية تتولى القيام بإعداد وتنفيذ الخطة اللازمة لمتابعة جميع أعمال وإجراءات انتخابات الرئاسة.

9- يتولى نواب المحافظ استصدار القرارات اللازمة بتشكيل لجنة بكل حى تختص بمعاينة كل المراكز الانتخابية واللجان الفرعية والمقار الواقعة بنطاق الحى.

10- توفير جميع المساعدات والخدمات اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.

11 - تجهيز 10 مقرات إنتخابية عامة 225 مركزاَ انتخابياَ تشمل 251 لجنة فرعية لإستقبال 983290 ناخبا.

12- الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

13- عقد اجتماعات تنسيقية بشكل دورى دائم حتى الانتهاء من الانتخابات لشرح كيفية الاستعداد لتجهيز المقار الانتخابية، طبقا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

14- تدبير وسائل الإعاشة الكافية لقوات التأمين بالمراكز الانتخابية من أسرة ومراتب وخلافه.

15- تدبير غرف مؤقتة لحفظ صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول ومبيت ضباط وأفراد التأمين والحراسة.

16- التأكد من صلاحية دورات المياه، ومراجعة كفاءة الإنارة بالمقار الانتخابية وتوفير كشافات للطوارئ ووسائل إطفاء بجميع المدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية.

17- التأكيد على تواجد مدير المدرسة ومعاون له وعامل خلال فترة الانتخابات وكذلك التأكد من وجود تليفون أرضى بكل مركز انتخابى.

18 - الإتفاق مع جامعة حورس على توفير الأتوبيسات والمينى باص لنقل الناخبين من والى مقرات اللجان الانتخابية .

19- إزالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية.

20- توزيع سيارات الحماية المدنية بنطاق دائرة كل قسم شرطة مدعمة بعناصر من إدارة المفرقعات والتأكد من توافر وسائل الإطفاء وصلاحيتها.