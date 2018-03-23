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استطلاع: تراجع شعبية الرئيس الفرنسى ماكرون لأدنى مستوياتها

الجمعة، 23 مارس 2018 11:46 ص
استطلاع: تراجع شعبية الرئيس الفرنسى ماكرون لأدنى مستوياتها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون





باريس (رويترز)
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أظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تراجعت لأدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة بعد يوم من احتجاجات فى أنحاء البلاد على سياسته للإصلاح شارك فيها عشرات الألوف من موظفى الحكومة.

وأظهر استطلاع بى .فى .إيه للرأى أن على الرغم من تراجع البطالة وارتفاع مكانة فرنسا عالميا إلا أن مستوى قبول الناس لأداء الرئيس الذى يبلغ من العمر 40 عاما تراجع ثلاث نقاط مئوية فى مارس إلى 40 %.

وكشف الاستطلاع أن هذا يعنى انخفاض شعبيته 12 نقطة منذ نهاية العام الماضى برغم أنه ليس فى وضع أسوأ من سلفيه فرنسوا أولوند ونيكولا ساركوزى فى نفس الفترة من رئاستهما.

وبسبب الاستياء من إصلاحات خاصة بالعمل والضمان الاجتماعى أضرب معلمون وممرضات وغيرهم من العاملين فى القطاع العام عن العمل أمس الخميس، بسبب مخاوف بشأن خططه لخفض عدد العاملين وتطبيق نظام الأجر وفقا للأداء.

ويريد المحتجون تعطيل خطط ماكرون لزيادة ضريبة خاصة تستخدم لتمويل الضمان الاجتماعى، وهو ما سيضر بالمتقاعدين على وجه الخصوص، وإصلاح تأمينات البطالة وإصلاح شركة السكك الحديدية الحكومية المثقلة بالديون.

ويبدو أن مشروع قانون الضرائب الأعلى للمتقاعدين يثير استياء شريحة عمرية كان ماكرون يحظى بشعبية بين أفرادها حتى الآن، وتراجعت شعبيته بين الناخبين فوق سن الخامسة والستين لأدنى من 50 بالمئة لأول مرة فى مارس حيث انخفضت إلى 47 %.

 


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