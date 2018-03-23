ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فى مجمع سكنى بفيتنام إلى 13 قتيلا و27 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فى مجمع سكنى بفيتنام إلى 13 قتيلا و27 مصاباالجمعة، 23 مارس 2018 09:19 ص
حريق - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 27 آخرين، إثر اندلاع حريق فى مجمع سكنى بمدينة "هو تشى منه" الفيتنامية.
وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن وسائل إعلام رسمية فيتنامية، أن الشرطة أنقذت ما يزيد عن 100 شخص من حريق اندلع فى مجمع سكنى بمدينة "هو تشى منه"، وأن أكثر من 1000 شخص تمكنوا من الفرار من الحريق بأنفسهم.
وأشارت إلى أن الحريق بدأ فى مرآب بالطابق السفلى من المجمع السكنى الذى يتألف من 3 مبان ويحوى أكثر من 700 شقة، وأن أغلب الوفيات حدثت بسبب الاختناق أو القفز من طوابق عليا هربا من الحريق.
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