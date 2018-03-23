ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوعالجمعة، 23 مارس 2018 08:32 م
سياح روس
كتب مؤمن مختار
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أعلن محللون بخدمة السفر OneTwoTrip ، ارتفاع نسبة الطلب على تذاكر الطيران لمصر الأسبوع الماضى لـ13%، وذلك بعد ظهور عروض المبيعات على مواقع الشركات.
وأوضحت الخدمة وفقا لوكالات الأنباء الروسية وموقع "وكالة السفر الروسية"، أن المسافرين أعربوا رغبتهم فى التوجه إلى شرم الشيخ والغردقة أيضا، وليس العاصمة المصرية فقط.
وتبين أنه خلال الأسبوع الماضى، نمت مبيعات تذاكر الطيران بنسبة 13٪ (مقارنة بالفترات من 9-15 مارس و 16-22 مارس)، وهو أكبر طلب للمسافرين الروس بشرم الشيخ - حيث يمثل 44٪ من التذاكر الصادرة، أما الغردقة (37٪) فى المركز الثانى، والثالث - القاهرة (19٪).
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