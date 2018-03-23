احتجاز ربة منزل بحميات منوف للاشتباة فى إصابتها بإنفلوانزا الطيور بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

استقبلت مستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، حالة لربة منزل يشتبه إصابتها بإنفلوانزا الطيور.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى حميات منوف "ح.ع. م. ر" 45 سنة، ربة منزل ومقيمة عزبة السلامية التابعة لقرية سمادون، دائرة المركز لمعاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة للاشتباه فى إصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور من تربية منزلية وتعرضها لطيور نافقة.

تم أخذ عينة لتحليلها وتم إخطار الجهات المعنية من الطب البيطرى، والزراعة، الوحدة المحلية، للانتقال لمحل إقامة المذكورة رفقة القوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3353 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 وتباشر النيابة التحقيقات.