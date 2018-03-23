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احتجاز جثة مصرى فى مشرحة مستشفى بوسط لندن منذ شهر

الجمعة، 23 مارس 2018 08:41 م
احتجاز جثة مصرى فى مشرحة مستشفى بوسط لندن منذ شهر مستشفى سانت مارى





كتب هاشم الفخرانى
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أكد خالد مصطفى، إعلامى مصرى مقيم فى بريطانيا، وجود جثمان المواطن المصرى، سيد غريب قنديل يوسف من مواليد 1970 محافظة الجيزة، فى مشرحة مستشفى سانت مارى بوسط لندن من يوم 26 فبراير، ولَم يكتشف أصدقائه مكانه حتى الْيوم.

 

جواز سفر المتوفى
جواز سفر المتوفى

وبحسب خالد مصطفى، فإن إدارة المستشفى أجرت اتصالات عدة بالقنصلية المصرية بموجب جواز السفر المصرى الذى يحمله المتوفى، للتدخل وإنهاء الإجراءات لتسفير الجثمان إلى مصر، لافتاً إلى أن قنصلية مصر العامة بلندن استقبلت استغاثات المستشفى ووعدتها بإنهاء الوضع طوال شهر ولَم تتحرك القنصلية ولا السفارة وهناك حالة استياء شديدة لدى المستشفى من رد فعل القنصلية المصرية.

 

من جانبها، قالت منال الشبراوى، المستشار الإعلامى المصرى فى لندن، إن قنصل مصر العام فى لندن، السفير علاء يوسف، أكد أن القنصلية تلقت اتصالا من مستشفى سانت مارى، لإبلاغها بوجود متوفى لديهم، لكنهم لا يعلمون جنسيته، لعدم امتلاكه أوراق ثبوتية، فطلبت القنصلية من إدارة المستشفى التواصل مع شرطة لندن، للتأكد من شخصيته عبر الأوراق الثبوتية، وهل هو مصرى أم لا، لكن لم تعاود المستشفى أو الشرطة الاتصال بالقنصلية المصرية حتى الآن.

 

وأوضحت منال لـ"اليوم السابع"، أن القنصلية المصرية بلندن تهيب بأصدقاء المتوفى التقدم لشرطة لندن للإبلاغ بالأوراق الثبوتية عن الوفاة، حتى يتسنى للقنصلية التدخل، وتباشر على الفور إجراءاتها.

 


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