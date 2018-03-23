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الجمعة، 23 مارس 2018 08:07 ص
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احتجاجات فى كاليفورنيا بعد بث فيديو لاعتداء الشرطة على أسود أعزل

الجمعة، 23 مارس 2018 08:01 ص
احتجاجات فى كاليفورنيا بعد بث فيديو لاعتداء الشرطة على أسود أعزل الشرطة الأمريكية - أرشيفية





(رويترز)
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أثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بالشوارع عرقلت المرور بالمدينة لساعات أمس الخميس.

وقالت الشرطة إن الفيديو الذى صورته الكاميرات التى كانت مثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التى دارت مساء الأحد أظهرت القتيل، ستيفون كلارك البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا.

وأذاعت الشرطة الفيديو فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وسرعان ما انتشر على الإنترنت.

وهذه أحدث واقعة فى سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة سودا عزَّل فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014 وأثارت جدلا واسعا حول وجود تحيز عنصرى فى نظام العدالة الجنائية وحول استخدام القوة المفرطة.

وتجمع أكثر من 200 متظاهر أمس الخميس للتنديد بإطلاق النار فى احتجاج نظمته حركة (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود مهمة).

وقبل ذلك بساعات قال رئيس البلدية دارل ستاينبرج للصحفيين إن الفيديو أفزعه.

 


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