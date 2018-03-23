اجتماع طارئ لوزير الأوقاف بقيادات الوزارة غدًا لبحث الاستعداد لشهر رمضان







كتب - لؤى على

يعقد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا طارئًا بجميع قيادات الوزارة، غدًا السبت، عقب افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حيث تم دعوة جميع قيادات الوزارة وجميع مديرى المديريات لحضور افتتاح المسابقة، ويعقب الافتتاح اجتماع الوزير بهم.

ويتناول الاجتماع عددًا هامًا من الملفات والقضايا الدعوية والإدارية والاستعداد المبكر لشهر رمضان وإقامة الملتقيات الرمضانية وفِى مقدمتها ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وخطة الوزارة فى مجال البر، ودعم علاج العاملين من أبناء الوزارة من مرضى فيرس с ومرضى الأورام، ودراسة آلية عمل شهادة أمان للراغبين من صغار الإداريين والعمالة المهنية والخدمات المعاونة من أبناء الوزارة فى صورة قرض حسن يتم سداده على أقساط دون أية فوائد أو مصروفات إدارية، والاستعداد لمشروع صكوك الأضاحى وشنطة رمضان، حيث ستوفر الوزارة 2000 طن سلعة غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة توزع قبيل بداية الشهر الكريم.

بالإضافة إلى بحث آلية اختيار المتقدمين للحج من أبناء الوزارة للعام الحالى، وتفعيل دور الواعظات، وخطة الوزارة فى التوعية بأهمية ترشيد المياه بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى، وعددا من القضايا والملفات الأخرى.