إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياحالجمعة، 23 مارس 2018 05:22 م
ميناء -ارشيفيه
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمرأنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية شرقية و الضغط 1003 مللى بار و ارتفاع الامواج ما بين 3 الى 4 امتار و حالة البحر مضطرب و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة .
و شدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .
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