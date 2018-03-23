إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمرأنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية شرقية و الضغط 1003 مللى بار و ارتفاع الامواج ما بين 3 الى 4 امتار و حالة البحر مضطرب و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة .

و شدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .