إغلاق شارع جسر السويس جزئيًا لمد كابلات اتصالات







كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، شارع جسر السويس جزئيًا، لمد كابلات اتصالات فى أعمال تنفذها الشركة المصرية للاتصالات تستغرق يومين، بعد حصولها على تصريح بتلك اﻷعمال وسط انتشار الخدمات المرورية فى محيط اﻷعمال.

وأوضح مصدر مطلع، أن اﻷعمال ستكون بقطع جزئى لطريق جسر السويس أمام محطة العرب فى الاتجاهين، حيث يتم إجراء اﻷعمال فى كل اتجاه، ولن يتم البدء فى المرحلة الثانية قبل الانتهاء من اﻷولى بالانتقال إلى الاتجاه الآخر مع عدم إجراءات أى تحويلات وستبدأ اﻷعمال من الساعة 12 ليلاً حتى 6 صباح الجمعة ومن الساعة 12 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة، ومنها وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال لمواجهة الكثافات المتوقعة وتيسير الحركة.