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الجمعة، 23 مارس 2018 12:50 م
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إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنسا

الجمعة، 23 مارس 2018 12:43 م
إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنسا إطلاق نار - أرشيفية





أ ف ب
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أعلن مصدر أمنى فرنسى، اليوم الجمعة، إطلاق نار واحتجاز رهائن جار داخل سوبرماركت جنوب فرنسا

 

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