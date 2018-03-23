إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنسا

إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنساالجمعة، 23 مارس 2018 12:43 م
إطلاق نار - أرشيفية
أ ف ب
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أعلن مصدر أمنى فرنسى، اليوم الجمعة، إطلاق نار واحتجاز رهائن جار داخل سوبرماركت جنوب فرنسا
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