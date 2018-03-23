إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم طريق بلبيس - العاشر بالشرقية

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم طريق بلبيس - العاشر بالشرقيةالجمعة، 23 مارس 2018 11:37 ص
حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم وقع بالطريق العام "بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام ، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر، أمام مصر النور، بين سيارتين مكروباص ، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام.
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