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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الجمعة، 23 مارس 2018 01:36 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس حادث تصادم - أرشيفية





الإسماعيلية -صبرى غانم
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أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كسور وجروح وكدمات، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج

 

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوى، أمام وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، الذى اسفر عن إصابة كلا من "ناصر مفرح أحمد" 31 عامًا، و "أحمد عزت السيد" 29 عامًا، و "أحمد محمود علي" 38 عامًا، و "هانى على الراوي" 30 عامًا، و "محمود نويرى محمود" 40 عامًا، و "عمار مفرح محمد" 16 عامًا، و "نور فاروق محمد" 35 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات.

 

وعلى الفور، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى فايد المركز لتلقى العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 


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