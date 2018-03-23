إصابة 4 من موظفى الهلال الأحمر السورى فى انفجار بمدينة حرستا

إصابة 4 من موظفى الهلال الأحمر السورى فى انفجار بمدينة حرستاالجمعة، 23 مارس 2018 03:51 م
الهلال الأحمر السورى - أرشيفية
أ ش أ
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أصيب 4 أشخاص من موظفى الهلال الأحمر السورى فى انفجار نفذه مسلحون من جماعة "أحرار الشام" قبل خروجهم من مدينة (حرستا) شرقى العاصمة السورية دمشق.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر سورية - لم تسمها – قولها، "إنه أثناء عملية خروج دفعة ثانية من مسلحى جماعة "أحرار الشام" المعارضة وعوائلهم من مدينة (حرستا) إلى محافظة إدلب، فجر المسلحون مستودعا للذخيرة ما أدى إلى إصابة موظفى الهلال الأحمر السورى عند دوار الثانوية فى حرستا"، وكانت 15 حافلة تقل 882 شخصا منهم 283 مسلحا قد غادرت (حرستا) حسب الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الجماعة المعارضة والحكومة السورية بوساطة روسية.
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