إصابة 3 اشخاص فى انقلاب سيارة فى الإسماعيلية







الإسماعيلية -صبرى غانم

أصيب 3 اشخاص بإصابات مختلفة، مأبين كسور وجروح وكدمات، نتيجة انقلاب سيارة بسبب انفجار إطارها على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز القصاصين.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة دائرة مركز القصاصين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من "محمد شعبان عتريس" 21 عامًا، و "محمد حسن يوسف" 23 عامًا، و"محمد شعبان على" 21 عامًا، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة.

وعلى الفور، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.