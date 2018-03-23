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الجمعة، 23 مارس 2018 02:39 م
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إصابة مسن وزوجته ونفوق حيوانات فى حريق بمنزل وحوش بالبلينا بسوهاج

الجمعة، 23 مارس 2018 02:27 م
إصابة مسن وزوجته ونفوق حيوانات فى حريق بمنزل وحوش بالبلينا بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج عامل وزوجته مصابين بحروق متفرقة بالجسم على إثر نشوب حريق بمنزلهما بناحية قرية بنى منصور دائرة مركز البلينا بسبب ماس كهربائى.

 

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز البلينا ووجود مصابين ونفوق بعض الحيوانات.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية وأشرف عليها اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بنشوب حريق بمنزل ملك صلاح محمد عبد الرحيم 50 سنة عامل وامتد لحوش مجاور ملك المدعو عبد الرؤوف محمد محمود 19 سنة طالب ويقيمان بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

 

نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل المذكور وزوجته 45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية " حروق متفرقة بالجسم " وتم نقلهما للمستشفي المركزى.

 

وبسؤال مالكي المنزل والحوش قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف الأول بنفوق رأس ماشية ورأس غنم ودابة وإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

 

تم إخطار الإدارة البيطرية بالبلينا لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1828 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 


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