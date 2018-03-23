إصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة مع صاحب كافتيريا بسبب ثمن المشروبات بديرب نجم

إصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة مع صاحب كافتيريا بسبب ثمن المشروبات بديرب نجمالجمعة، 23 مارس 2018 11:37 ص
مشاجرة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أسفرت مشاجرة عنيفة، وقعت بين عدد من الأشخاص وصاحب كافتيريا بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عن إصابة عدد من الأشخاص وتحطيم محتويات الكافتريا بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وصاحب كافتيريا، ببندر ديرب نجم.
تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة بين عدد من الزئابن وصاحب الكافتيريا للخلاف على ثمن المشروبات، وأسفرت المشاجرة عن إصابة عدد من المواطنين وتحطيم محتويات الكافتيريا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاير ضبط طرفي المشاجرة.
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