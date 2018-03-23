إصابة شرطى بجروح فى إطلاق نار ثان جنوب فرنساالجمعة، 23 مارس 2018 12:55 م
الشرطة الفرنسية - أرشيفية
أ ف ب
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أشار مصدر أمنى فرنسى إلى إصابة شرطى بجروح فى إطلاق نار ثان جنوب فرنسا، حيث تعرض أفراد لقوات الأمن يرتدون زيا رياضيا فى منطقة "لود" لإطلاق أعيرة نارية بينما كانوا عائدين إلى مقر الشرطة، ورجحت مصادر متطابقة أن يكون محتجز الرهائن فى سوبر ماركت جنوب غرب فرنسا، هو نفسه مطلق النار على 4 من قوات الأمن مما أسفر عن إصابة أحدهم.
وكان مصدر أمنى فرنسى، أعلن اليوم الجمعة، إطلاق نار واحتجاز رهائن جار داخل سوبرماركت جنوب فرنسا، وأشار المصدر إلى أن محتجز الرهائن فى جنوب فرنسا ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى.
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