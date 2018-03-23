video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة شاب فلسطينى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

الجمعة، 23 مارس 2018 03:56 م
إصابة شاب فلسطينى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة متظاهر فلسطينى مصاب - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب المصاب 18 عاما وصل إلى المستشفى فى بيت حانون، إلا أنه ونظرا لخطورة حالته تم تحويله للمستشفى الأندونيسى شمال القطاع.

وانطلقت المسيرات والفعاليات الاحتجاجية المنددة بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس فى محافظات الضفة وغزة للأسبوع الـ16 على التوالى، وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطى والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال.

طفلة فلسطينية تقوم بدور الأم بسبب غياب والدتها فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

وعلى صعيد آخر، أكد نشأت الوحيدى الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح فى قطاع غزة، أن يوم الأم بالنسبة للطفلة الفلسطينية الغزية، أميرة حازم محمد أبو كميل - ومنذ عامين ونصف - ليس كباقى الأعوام ولا تحتفل به كما فى السابق، بسبب قيام الاحتلال الإسرائيلى باعتقال والدتها فى معبر بيت حانون بشمال قطاع غزة فى أكتوبر 2015 أثناء مغادرتها القطاع لزيارة ذويها فى مدينة حيفا.

وقال الوحيدى - فى تصريح اليوم - إن الطفلة أميرة (التى لم تتم 14 عاما ) تتلقى التعليم فى المرحلة الإعدادية وتقوم منذ اعتقال والدتها برعاية أشقائها وشقيقاتها الصغار ( فراس ، وفارس، وملك ، داليا ونديم ، وشقيقها الأصغر أحمد الذى لا يبلغ من العمر سوى 4 سنوات وكان عمره لم يتجاوز العام وشهرين عند اعتقاله والدته).

وأفاد بأن المحاكم الصورية الإسرائيلية أصدرت فى يوم الأربعاء 21 فبراير 2018 حكما تعسفيا ظالما على والدتها السيدة نسرين حسن أبو كميل بالسجن لمدة 6 سنوات تحت حجج إسرائيلية كاذبة، موجها التحية للطفلة أميرة وشقيقاتها وأشقائها وللأم الفلسطينية بمناسبة يوم الأم والكرامة، داعيا الجهات المختصة لمتابعة شؤون الأسيرات الفلسطينيات وأبنائهن وأطفال الأسيرة نسرين حسن أبو كميل، وخاطب الوحيدى، المجتمع الدولى والإنسانى بضرورة الوقوف أمام واجباتهم والتزاماتهم فى توفير الحماية اللازمة لأطفال فلسطين وللشعب الفلسطينى عموما أمام التغول الإسرائيلى العنصرى وانتهاك القيم والأخلاق والقوانين والإتفاقيات الدولية والإنسانية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قضاء الاحتلال يقرر سجن والدة عهد التميمى 8 أشهر و تغريمها 1800 دولار

والد عهد التميمى: الحكم بحبسها وزوجتى هدية الاحتلال لشعب فلسطين فى عيد الأم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

اخبار عربية

القضية الفلسطينية

الاحتلال الفلسطينى

الاسرى الفلسطينيين

متظاهر فلسطينى

اخبار العرب

قطاع غزة

اخبار فلسطين




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة