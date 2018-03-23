إصابة سائق بطلقات خرطوش بالمنوفية

أصيب سائق بطلقات خرطوش على يد حداد مسلح بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة الحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "أ س ع ا" سائق مصابًا بتهتك بالقدم اليمنى أسفل الركبة نتيجة تعرضه لطلق خرطوش، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبالانتقال الفورى والفحص، وسؤاله المصاب، اتهم "م. ع. ا " حداد مسلح وشقيقاه بالتعدى عليه بسلاح نارى فرد خرطوش أثناء سيرة بمحل إقامته لخلافات سابقة بين شقيقه والمشكو فى حقهم ووجود قضايا منظورة أمام القضاء.

فيما تمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وأفادوا بقيام المصاب بإحداث إصابته بنفسه لذات الخلافات وبإعادة مناقشة المصاب اعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.