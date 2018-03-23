إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى فارسكور بدمياط

إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى فارسكور بدمياطالجمعة، 23 مارس 2018 11:28 م
جانب من أعمال الإزالة
دمياط معتز الشربينى
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط برئاسة اللواء ياسر حفناوي بتنفيذ أعمال إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية مساحة 1700م من قرى تفتيش السرو ،والناصرية، والبراشية، بمدينة فارسكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد.
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