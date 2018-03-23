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الجمعة، 23 مارس 2018 05:05 م
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إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس داخل طرد قادم من نيجيريا بمطار القاهرة

الجمعة، 23 مارس 2018 05:02 م
إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس داخل طرد قادم من نيجيريا بمطار القاهرة ساعات





كتبت رحاب نبيل
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تمكن رجال الجمارك بإدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع برئاسة مختارعلى عبدالهادى مدير الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب ساعات تجسس داخل طرد قادم من نيجيريا.



وبناءا على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع بمحاولة ع . أ . ش نيجيرى الجنسية إدخال بضائع ممنوعة ضمن مشمول البوليصة رقم 39175824/77 قادمة من نيجيريا بيان جمركى رقم 450 لسنة 2018 والصنف الوارد مأكولات بوزن 246 كيلو.
 

تم تشكيل لجنة جمركية من رانيا عصمت رئيس قسم الحركة ومايسة السيد عفيفى مدير إدارة الحركة لكشف المشمول، حيث تبين وجود 5 ساعات مزودة بكاميرات مخفاة داخل المأكولات.



قررت هدى محمود مدير عام جمارك الوارد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2018.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وهلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 


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ساعات تجسس

مطار القاهرة




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