إجازة لطلاب 470 مدرسة فى فترة الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

إجازة لطلاب 470 مدرسة فى فترة الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخالجمعة، 23 مارس 2018 05:00 ص
صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن فترة الانتخابات الرئاسية التى تشهدها المحافظات أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، إجازة للطلاب فقط فى 470 مدرسة من مدارس محافظات كفر الشيخ، أما بقية المدارس التى لا يوجد بها لجان انتخابية فتنتظم الدراسة بهم سواء فى المدن أو القرى.
وأضاف عثمان، لـ "اليوم السابع"، أنه وجه مديرى الإدارات التعليمية بالتنبيه على جميع المدارس التى بها لجان انتخابية أو المدارس التى ستنتظم الدراسة بها خلال أيام اجراء الإنتخابات الرئاسية، لينتظم الطلاب فى المدارس التى لا توجد بها لجان انتخابية، مؤكداً أنه تلقى تعليمات من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، تفيد حصول طلاب المدارس التى بها مقار للجان انتخابية على إجازة أيام الانتخابات، على أن يتم تعويض الطلاب الحاصلين على إجازة كل حسب ما تراه المديرية.
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